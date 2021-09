Tennis

Tennis : Le clan Medvedev dévoile ses objectifs très élevés !

Publié le 17 septembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Après son premier sacre en Grand Chelem à l’US Open, Daniil Medvedev a montré qu’il avait les capacités pour battre les plus grands et s’installer au sommet du classement ATP. Son entraineur, Gilles Cervara, vise en tout cas très haut.

Daniil Medvedev est définitivement entré dans la cour des grands. En disposant plutôt aisément de Novak Djokovic en finale de l’US Open (6-4, 6-4, 6-4), le Russe s’est offert son tout premier titre du Grand Chelem. Au-delà du simple résultat, c’est sa performance majuscule qui a impressionné, le numéro 2 mondial ne laissant aucune opportunité au Serbe. Désormais, Daniil Medvedev voit plus grand comme l’a expliqué Gilles Cervara, son entraîneur.

« Gagner des Grands Chelems et la place de n°1 mondial, ce sont des objectifs légitimes »