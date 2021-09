Tennis

Tennis : Federer a déjà pris un rendez-vous pour son grand retour !

Publié le 20 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Touché au genou, Roger Federer a dû mettre un terme à sa saison. Déterminé à revenir en 2022, le maitre à jouer suisse est déjà dans l'optique de disputer la Laver Cup dans un an.

A 40 ans, Roger Federer a toujours faim de victoire. Après avoir perdu lors de son quart de finale du dernier Wimbledon contre le Polonais Hubert Hurkacz, Roger Federer a ressenti une douleur au genou. Et malheureusement pour le Suisse, il a dû abandonner à l'US Open et mettre un terme à sa saison. Dernièrement, Roger Federer a accordé une interview à SFR et a rassuré ses fans quant à son état de santé : « Le pire est derrière moi, j’attends avec impatience tout ce qui arrive. Quand vous revenez d’une blessure, chaque jour est un jour meilleur. Une période excitante. J’ai vécu ça l’année dernière, ce n’est pas un problème mental. Je vais très bien, la rééducation avance pas à pas. » Et alors qu'il n'a pas encore retrouvé les chemins des courts, Roger Federer a déjà coché une date dans son agenda pour 2022.

Federer veut revenir pour 2022