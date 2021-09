Tennis

Tennis : Alexander Zverev savoure encore sa victoire aux JO !

Publié le 19 septembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Avec 17 titres à son compteur en carrière, Alexander Zverev a triomphé sur de très beaux tournois. Mais son sacre aux Jeux Olympiques de Tokyo a une résonance particulière pour lui.

Alexander Zverev n’a pas encore remporté de tournoi du Grand Chelem malgré une finale à l’US Open en 2020. Mais l’Allemand peut tout de même se targuer d’avoir remporté des tournois prestigieux comme le Masters de Londres en 2018 ou encore les Jeux Olympiques. Le numéro 4 mondial à l’ATP a confié que la victoire qui lui avait donné le plus d’émotions est sa médaille d’or à Tokyo, lorsqu’il jouait pour sa nation et non seulement pour lui.

« Je n’ai pas marché une seconde sur le court pour moi »