Tennis

Tennis : Djokovic, Federer, Nadal… La forte annonce de Diego Schwartzman !

Publié le 18 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Le Big 3 du tennis est plus proche de la fin que du début. Dans le même temps, de jeunes joueurs sont en train d’exploser à l’image de Daniil Medvedev lors de l’US Open. Un véritable changement d'ère s’opère donc selon Diego Schwartzman.

La défaite de Novak Djokovic en finale de l’US Open a certainement marqué un tournant dans l’histoire moderne du tennis. Et si elle signifiait la fin du Big 3 ou du moins une passation de pouvoir entre Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal et la nouvelle génération ? Alors que le Suisse et l’Espagnol ont dû mettre un terme à leur saison prématurément, des joueurs comme Daniil Medvedev et Alexander Zverev continuent de se faire une place de choix au milieu des cadors du circuit.

«Peut‐être que ce qui est illogique, c’est que chaque année, nous nous demandions combien de temps ils allaient continuer à tout gagner»