Tennis : Djokovic, Federer… La grosse annonce de Toni Nadal !

Publié le 17 septembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Après sa défaite en finale de l’US Open, Novak Djokovic paraissait très abattu. Et le désarroi du Serbe serait une bonne nouvelle pour Roger Federer et Rafael Nadal. Ces derniers pourraient en profiter pour remettre la tête hors de l’eau.

Orphelin de Roger Federer et Rafael Nadal, l’US Open a sacré Daniil Medvedev. Le Russe a disposé de Novak Djokovic en finale (6-4, 6-4, 6-4). Un sacré coup dur pour le numéro 1 mondial qui avait l’opportunité de réaliser le Grand Chelem calendaire, performance plus effectuée depuis plus de 50 ans. Et le Serbe semblait particulièrement marqué à l’issue de la finale.

« Il faudra un certain temps à Novak pour digérer cette défaite »