Tennis

Tennis : Le clan Nadal s’étonne des larmes de Djokovic à l’US Open !

Publié le 17 septembre 2021 à 19h35 par B.C.

Alors qu’il est apparu très affecté lors de la finale de l’US Open, Novak Djokovic a surpris Toni Nadal.

Tout proche de rentrer dans l’histoire en réalisant le Grand Chelem calendaire, Novak Djokovic a finalement craqué en s’inclinant en finale de l’US Open face à Daniil Medvedev. Le Serbe est apparu très affecté lors de cette rencontre, ne pouvant retenir ses larmes avant le dernier jeu lorsque le public new-yorkais a scandé son nom, alors que Djokovic peine d’habitude à obtenir le soutien de la foule. Pour El Pais , Toni Nadal reconnait avoir été surpris par l’émotion du numéro 1 mondial.

« J’ai été surpris de le voir si affecté »