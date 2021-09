Tennis

Tennis : Messi, Mbappé, Neymar… Gasquet se confie sur le trio du PSG !

Publié le 19 septembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Les stars offensives du PSG que sont Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar pourraient constituer la meilleure attaque d’Europe. Richard Gasquet, supporter parisien, a hâte de voir à l’œuvre ce trio sur la durée.

Depuis l’arrivée de Lionel Messi au PSG, tout le monde du football était impatient de voir son entente avec Kylian Mbappé et Neymar. Face à Bruges, le trio a manqué d’automatismes comme cela était à prévoir. Mais l’aura de ces 3 stars va bien au-delà du simple rectangle vert. Richard Gasquet, grand fan du club parisien, s’est livré sur la connexion entre Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar.

« Ça ne doit pas être simple de se mettre au service du collectif quand on a un ego aussi important »