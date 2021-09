Tennis

Tennis : Les confidences de Gaël Monfils sur son retour en forme !

Publié le 21 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Avant l’Open de Moselle, Gaël Monfils s’est confié sur son retour au premier plan. Et il aborde l’avenir avec sérénité.

En difficulté pendant plusieurs mois, Gaël Monfils retrouve petit à petit un niveau conforme à son talent. Le Français, qui ne parvenait plus à remporter de matchs, s’est rassuré lors de l’US Open. À Flushing Meadows, le 20ème joueur mondial à l’ATP s’est incliné au 3ème tour face à Jannik Sinner en 5 manches, au terme d'un combat acharné. Mais Gaël Monfils a retrouvé des sensations qu’il avait perdues depuis un moment.

« Je pense d’abord à ma persévérance et je vais continuer à croire en moi »