Tennis : Andy Roddick dévoile son GOAT !

Publié le 20 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Impressionnant de régularité malgré certaines blessures lors des dernières années, Roger Federer a toujours ébloui les fans de tennis. Mais pas seulement puisque même les joueurs l’ayant affronté le concèdent : le Suisse est le meilleur joueur de l’histoire. C'est en tout cas l'avis d'Andy Roddick.

Roger Federer est un joueur qui fait quasiment l’unanimité sur le circuit. Malgré son hégémonie qui lui a permis de remporter un nombre incalculable de titres, il reste très apprécié des autres joueurs. D’une part pour sa capacité à faire le spectacle, de l’autre pour sa classe hors du court. Et s’il a dû mettre un terme prématurément à sa saison, le Suisse continue d’impressionner. Pour Andy Roddick, il est le meilleur joueur de l’histoire.

« Je suis jaloux de la facilité avec laquelle il est capable de gérer sa carrière en étant le plus grand de tous les temps »