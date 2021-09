Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic... La grande annonce de Federer sur ce record !

Publié le 20 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 20 septembre 2021 à 19h38

A tout juste 40 ans, le tennisman suisse, Roger Federer a encore de grandes ambitions. Comme il l'a reconnu lui-même, il aimerait remporter le Grand Chelem doré.

Roger Federer est toujours motivé. Touché au genou, le tennisman suisse a dû renoncer à l’US Open et mettre un terme à sa saison. Il a récemment donné de ses nouvelles lors d’un entretien à SFR : « Le pire est derrière moi, j’attends avec impatience tout ce qui arrive. Quand vous revenez d’une blessure, chaque jour est un jour meilleur. Une période excitante. J’ai vécu ça l’année dernière, ce n’est pas un problème mental. Je vais très bien, la rééducation avance pas à pas. » Mais en voyant Novak Djokovic réaliser une grosse année 2021, Roger Federer a évoqué l’idée de réaliser le fameux Grand Chelem doré.

«Moi‐même, Rafa et Novak nous avons été près d’atteindre cet objectif. »