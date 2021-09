Tennis

Tennis : Andy Murray s’explique sur son retour en forme !

Publié le 24 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Pouvant enfin enchainer les tournois, Andy Murray retrouve des couleurs. Il estime avoir progressé mentalement et physiquement, et avoue être de nouveau heureux sur les courts.

Andy Murray retrouve progressivement des sensations. L’enchainement des tournois lui permet de se rassurer même si son niveau n’est pas encore conforme à ses qualités. Déçu de sa performance lors du Challenger de Rennes où son parcours s’est arrêté en 8ème de finale, l’Écossais souhaite faire bien mieux à l’occasion du Moselle Open. Malgré un tableau plus relevé et un adversaire compliqué en quarts de finale en la personne de Hubert Hurcacz, celui qui a remporté 3 titres du Grand Chelem se veut ambitieux. Et il estime se sentir beaucoup mieux dans tous les compartiments du jeu.

« Jusqu’à récemment, je me sentais parfois confus sur le terrain. Ce sentiment est si inconfortable mais il a complètement disparu »