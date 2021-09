Tennis

Tennis : Ugo Humbert explique sa défaite face à Andy Murray !

Publié le 22 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Défait par Andy Murray au premier tour du tournoi de Metz (4/6 6/3 6/2), Ugo Humbert a reconnu qu'il a été rattrapé par l'évènement.

Natif de Metz, Ugo Humbert espérait briller à la maison. Mais l’aventure s’est arrêtée prématurément pour le numéro un français, classé à la 26ème place au classement ATP. Opposé à Andy Murray, ancien numéro un mondial, le joueur de 23 ans avait idéalement commencé son match au premier tour du tournoi de Moselle, empochant le premier set. Mais ensuite, Ugo Humbert a baissé de niveau, laissant la victoire au Britannique, redescendu à la 113ème place (4/6 6/3 6/2). Après la rencontre, le Français, qui avait brillé lors des derniers Jeux Olympiques, a tenté d’expliquer sa défaite.

« J’ai été rattrapé par l’évènement »