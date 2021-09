Tennis

Tennis : Les énormes regrets de Roger Federer avec Wimbledon !

Publié le 27 septembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Blessé depuis plusieurs mois, Roger Federer met tout en oeuvre pour retrouver le courts le plus rapidement possible. Le Suisse est revenu sur l’édition 2020 de Wimbledon et a laissé entendre son désarroi.

Contraint de mettre un terme à sa saison prématurément en raison d’une troisième opération du genou, Roger Federer est sur la voie de la guérison. Même s’il ne s’est pas encore fixé de date, il sait que le processus pour revenir au top physiquement sera long. Malgré tout, le Suisse reste ambitieux et envisage de remporter son 21ème tournoi du Grand Chelem à son retour sur les courts.

« J'étais très loin d'où je voulais être pour jouer au plus haut niveau »