Tennis

Tennis : Gaël Monfils se confie sur son retour au premier plan !

Publié le 25 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Après un US Open encourageant, Gaël Monfils souhaite confirmer lors du Moselle Open. Car le Français a la sensation d’avoir progressé considérablement depuis quelques semaines.

Gaël Monfils est sur une pente ascendante. Tout proche de battre Jannik Sinner au 3ème tour de l’US Open, le Français s’était finalement incliné en 5 manches. De retour dans son pays, le 20ème joueur mondial à l’ATP est le tête de série numéro 3 à l’occasion du Moselle Open. Il s’est qualifié en demi-finales où il affrontera Pablo Carreño Busta. Un adversaire très difficile à jouer mais dans les cordes de Gaël Monfils.

« Tout ce que je sais, c’est que je joue de mieux en mieux »