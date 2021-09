Tennis

Tennis : Gaël Monfils dévoile les clés de sa victoire à Metz !

Publié le 24 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Qualifié pour les demi-finales du tournoi de Metz, Gaël Monfils s'est exprimé sur sa rencontre face à Nikoloz Basilashvili, mais aussi sur son prochain adversaire.

Dernier Français en lice à Metz, Gaël Monfils a réalisé un match complet pour venir à bout du dangereux Nikoloz Basilashvili. Le joueur de 35 ans a survolé les débats, bouclant la rencontre en deux petits sets (6/3 6/3). En demi-finale, Gaël Monfils affrontera le vainqueur du match entre Pablo Carreno-Busta et le jeune prodige Holger Vitus Nodskov Rune. Sur le terrain après la rencontre, le numéro 20 à l’ATP est revenu sur sa prestation.

« Je suis content d’avoir fait un match solide »