Tennis

Tennis : Gaël Monfils pousse un coup de gueule pour défendre le tennis français !

Publié le 24 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que le tennis français est sous le feu des projecteurs souvent pour lui faire des reproches, Gaêl Monfils a tenu à défendre les joueurs tricolores.

Le tennis français fait souvent l’objet de critiques pour ses performances pas vraiment à la hauteur des espérances. À la recherche du successeur de Yannick Noah, dernier vainqueur tricolore d’un tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros en 1983, les joueurs français peinent à performer lors des tournois majeurs. Le seul joueur encore en activité à avoir atteint une finale est Jo-Wilfried Tsonga lors de l’Open d’Australie 2008 (battu par Novak Djokovic). Gaël Monfils, interrogé sur le fait qu’il était le seul représentant français en quarts de finale de l’Open de Moselle, a voulu défendre ses compatriotes.

« On est une grande nation de tennis, même si de temps en temps c’est un peu plus dur »