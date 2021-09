Tennis

Tennis : La sortie énigmatique de Dominic Thiem sur sa fin de saison !

Publié le 24 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Forfait pour le reste de la saison, Dominic Thiem a indiqué qu'une erreur malheureuse l'avait empêché de disputer le dernier US Open.

Blessé au poignet droit en juin dernier, Dominic Thiem n’a eu d’autres choix que de stopper sa saison prématurément et notamment de déclarer forfait pour les deux derniers Grands Chelem de la saison, Wimbledon et l’US Open. « Après des tests, ils m'ont dit que mon poignet avait besoin de plus de temps et nous sommes tous d'accord pour être prudents et donner du temps à mon poignet pour récupérer » avait-il confié en août dernier. Dernièrement, le joueur autrichien avait indiqué qu’il espérait disputer le prochain Open d’Australie, en janvier. Mais ce vendredi, Thiem a lâché un message énigmatique sur les réseaux sociaux.

« Je m’adresserai aux médias en temps voulu »