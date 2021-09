Tennis

Tennis : Ce témoignage fort sur l'échec de Novak Djokovic à l’US Open !

Publié le 25 septembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Passé tout proche d’un exploit retentissant, Novak Djokovic n’est pas parvenu à remporter l’US Open. Selon l’Italien Lorenzo Musetti, sa défaite est liée à l’enjeu de la finale et de la pression qui en découlait.

Le monde du tennis le pensait imbattable mais il est finalement tombé de haut. Novak Djokovic a été stoppé dans sa quête du Grand Chelem calendaire par Daniil Medvedev en finale de l’US Open. Le numéro 1 mondial s’est fait terrasser par le Russe (6-4, 6-4, 6-4). Une terrible désillusion pour le Serbe qui a fondu en larmes à l’issue de la rencontre.

«Je pensais qu’il était immortel et au lieu de cela on a vu que même les plus grands champions sont écrasés par la pression»