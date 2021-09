Tennis

Tennis : La grande annonce de Roger Federer sur son retour !

Publié le 26 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Son retour semblait imminent selon ses dires mais Roger Federer devrait être éloigné des courts encore un bon moment. C’est lui-même qui l’a avoué, ne voulant rien précipiter.

Roger Federer avait annoncé en juin dernier sa décision de mettre un terme à sa saison prématurément après sa nouvelle opération au genou. Même si le Suisse a annoncé son retour prochain sur les courts et parait déterminé, le doute subsiste quant à sa capacité à enchainer les matchs. À 40 ans, celui qui a remporté 20 tournois du Grand Chelem est bien évidemment plus proche de la fin de sa carrière que du début.

« Je ne veux rien précipiter à ce stade. C’est aussi pour ma vie »