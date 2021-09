Tennis

Tennis : Andy Murray dévoile son énorme objectif !

Publié le 25 septembre 2021 à 10h35 par La rédaction

De retour de façon plus régulière sur les courts, Andy Murray peine à performer sur la durée. Mais l’Écossais ne se fixe pas de limites et reste très ambitieux.

Frustré lors de l’US Open après sa défaite au 1er tour face à Stefanos Tsitsipas en 5 manches, Andy Murray voulait se racheter en France. Mais il est tombé en 8ème de finale lors du Challenger de Rennes. Et l’Écossais n’a pas pu se remettre sur le droit chemin lors de l’Open de Moselle et a été battu par Hubert Hurkacz (7-6, 6-3). Des résultats qui ne lui permettent pas de grimper au classement ATP alors que celui qui a remporté 3 titres du Grand Chelem vise toujours un retour au sommet.

« Être au top du classement, oui c'est une motivation. Mais pas le top 100 »