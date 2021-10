Tennis

Tennis : Les mots forts de Monfils après sa défaite en finale à Sofia !

Publié le 4 octobre 2021 à 9h35 par La rédaction

Face à Jannik Sinner, Gaël Monfils s'est retrouvé impuissant pour sa première finale de la saison dimanche lors de l'ATP 250 de Sofia (6-3, 6-4). Malgré la défaite, le Français espère rebondir.

Gaël Monfils semblait bien être impuissant face au jeune Jannik Sinner. Tenant du titre à Sofia, l'Italien de 20 ans s'est une nouvelle fois imposé dimanche, dans un tournoi qui se déroulait totalement à huis clos en raison des conditions sanitaires en Bulgarie. De son côté, Gaël Monfils ne nourrit pas le moindre regret. Le Français âgé de 35 ans a déjà les yeux rivés vers l'avenir et compte bien relever la tête.

« Cette finale me prouve qu’il faut continuer à travailler »