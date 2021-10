Tennis

Tennis : L'énorme joie de Gaël Monfils après da dernière victoire !

Publié le 1 octobre 2021 à 21h35 par La rédaction

Qualifié pour les demi-finales du tournoi de Sofia, Gaël Monfils a fait part de sa satisfaction et a évoqué son prochain adversaire, Marcos Giron.

Après sa défaite en demi-finale du tournoi de Metz face à Pablo Carreno-Busta samedi dernier, Gaël Monfils s’est envolé pour la Bulgarie afin de disputer le tournoi de Sofia. Vingtième au classement ATP, le joueur français a profité de l’abandon d’Ilya Ivashka pour se qualifier pour les quarts de finale. Opposé à l’Italien, Gianluca Mager, Monfils s’est montré intraitable et n'a eu besoin que de 50 minutes pour disposer de son adversaire (6/2 6/2). Solide au service et agressif, le Français a affiché sa satisfaction après son match.

« Je suis vraiment content »