Tennis

Tennis : Gaël Monfils reste positif après sa défaite à Metz !

Publié le 26 septembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Malgré sa défaite en demi-finale du Moselle Open, Gaël Monfils affirme sa montée en puissance et retrouve une qualité de jeu proche de son meilleur niveau.

Gaël Monfils retrouve petit à petit des couleurs. Après un US Open plus qu’encourageant, le Français voulait performer lors du Moselle Open. Mais après avoir fait tomber Philipp Kohlschreiber et Nikoloz Basilashvili, le 20ème mondial à l’ATP s’est finalement incliné face à la tête de série numéro 2 Pablo Carreño Busta en demi-finale. Les deux sets ont été accrochés mais c’est finalement Gaël Monfils qui a flanché. Malgré tout, le joueur de 35 est satisfait du contenu de son match et envisage l'avenir avec ambition.

« Je suis très serein par rapport à l’évolution de mon jeu et j’ai hâte d’avoir de nouvelles occasions de rejouer des gars de ce niveau »