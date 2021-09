Tennis

Tennis : Les ambitions XXL de Gaël Monfils !

Publié le 27 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Malgré sa déception après le Moselle Open, Gaël Monfils souhaite enchainer les matchs et les victoires pour atteindre ses objectifs.

Battu en 2 manches en demi-finale du Moselle Open (7-5, 7-6), Gaël Monfils a tout de même retrouvé de l’allant. Le Français retrouve progressivement des jambes et un bon niveau de jeu. Le 20ème joueur mondial à l’ATP ne parvenait plus à gagner un match il y a quelques semaines mais se montre désormais ambitieux. Gaël Monfils est revenu sur sa défaite aux portes de la finale à Metz et se projette sur l’avenir avec l’envie d’atteindre ses objectifs.

« Le calendrier te pousse à jouer plus pour atteindre tes objectifs. Faut gagner des matchs, enchaîner les tournois »