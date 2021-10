Tennis

Tennis : Djokovic reçoit un énorme message... de Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 4 octobre 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que Zlatan Ibrahimovic fêtait ses 40 ans dimanche, le Suédois a reçu de nombreux messages, notamment de Novak Djokovic. Le buteur de l'AC Milan en a profité pour se comparer à son ami serbe.

Zlatan Ibrahimovic et Novak Djokovic pourraient bien être faits du même bois. C'est en tout cas ce que laisse penser le géant suédois, qui soufflait ses 40 bougies dimanche. Pour cette occasion, Zlatan a répondu à un message de joyeux anniversaire du Djoker . Les deux hommes se connaissent bien, puisque Djokovic est un supporter de l'AC Milan. Ils ont notamment fait connaissance lorsque qu'Ibrahimovic évoluait déjà chez les Rossoneri entre 2010 et 2012.

« Nole est comme moi »