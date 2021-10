Tennis

Tennis : Dominic Thiem se livre sur son calvaire !

Publié le 3 octobre 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors qu'il traverse une mauvaise passe depuis plusieurs mois à cause d'une blessure au poignet, Dominic Thiem garde espoir pour retrouver son plus haut niveau dans les années à venir.

Dominic Thiem a enchaîné les coups durs cette année. En raison d'une blessure au poignet droit contractée en juin dernier, l'Autrichien s'est retrouvé dans l'obligation de mettre un terme à sa saison prématurément. Par conséquent, le joueur de 28 ans était dans l'incapacité de disputer les tournois du Grand Chelem de Wimbledon et de l'US Open. Malgré tout, l'actuel numéro 8 mondial au classement ATP espère rapidement rebondir.

« Je vis une année pourrie »