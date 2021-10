Tennis

Tennis : Cette grande annonce sur l’avenir de Roger Federer !

Publié le 13 octobre 2021 à 9h35 par T.M.

A 40 ans, Roger Federer se rapproche bien évidemment de la fin de sa carrière. Un sujet évoqué par Tommy Haas, proche du Suisse.

La fin se rapproche indéniablement pour Roger Federer. Bien que le Suisse refuse actuellement de raccrocher les raquettes, son corps pourrait en décider autrement. Cela fait maintenant plusieurs mois que les gros pépins physiques s’enchainent pour Federer, qui soigne d’ailleurs actuellement une blessure au genou. Face à cela, la question de l’avenir de l’ancien numéro 1 mondial. Et à l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe ce mercredi, Tommy Haas, proche de Roger Federer, a donné des éléments de réponse.

« Il veut arrêter quand lui l'aura souhaité »