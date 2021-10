Tennis

Tennis : Benoit Paire raconte son rendez-vous manqué… avec l’OM !

Publié le 12 octobre 2021 à 10h35 par T.M.

Si Benoit Paire est aujourd’hui joueur de tennis professionnel, une carrière de footballeur aurait pu s’ouvrir à lui quand il était plus jeune.

Ce mercredi, à l’occasion de la rencontre caritative au profit de l’UNICEF, Benoit Paire jouera aux côtés de nombreuses stars et personnalités sur la pelouse du Vélodrome. Un moment qui sera forcément particulier pour le joueur de tennis, lui le grand fan de l’OM. « J’étais un grand fan, comme mes parents, et mon frère avant moi. Il n’y avait qu’un club pour moi : c’était l’Olympique de Marseille », a-t-il d’ailleurs expliqué pour les médias de l’OM. Et comme l’a rajouté Benoit Paire, il aurait très bien pu faire une carrière au sein du club phocéen.

« Le centre de formation de l’OM m’avait contacté pour l’intégrer »