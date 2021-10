Tennis

Tennis : Le vibrant hommage de cette légende à Novak Djokovic !

Publié le 9 octobre 2021 à 15h35 par La rédaction

Dominateur cette saison, Novak Djokovic continue de régner sur le classement ATP. Et selon Billie Jean King, il mérite amplement sa place de numéro 1 mondial.

Cette saison, Novak Djokovic a démontré pourquoi il avait l’étoffe pour être considéré comme le GOAT du tennis. Le Serbe a remporté trois tournois du Grand Chelem sur les quatre possible (défaite en finale contre Daniil Medvedev). Par la même occasion, le numéro 1 mondial a rejoint Roger Federer et Rafael Nadal au nombre de sacres en Grand Chelem (20). Le joueur de 34 ans n'a pas cessé d'asseoir sa domination. De par sa préparation minutieuse, le Djoker se donne les moyens de réussir. Et pour certaines légendes, il doit servir d’exemple.

« Vous comprenez pourquoi il est numéro 1 mondial : car il en paie le prix »