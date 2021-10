Tennis

Tennis : Covid, vaccin… Ce message fort pour Novak Djokovic !

Publié le 8 octobre 2021 à 12h35 par T.M.

Refusant de se faire vacciner contre le coronavirus, Novak Djokovic pourrait manquer plusieurs tournois prochainement. A moins qu’il change d’avis ce que beaucoup lui conseiller de faire.

Dans le monde du tennis, la question du vaccin contre le coronavirus est également l’un des gros sujets de discussion. Et le cas de Novak Djokovic fait notamment réagir. Alors que le Serbe a déjà eu le coronavirus, il refuse actuellement de se faire vacciner. Un choix qui pourrait lui porter préjudice pour la suite puisque cela pourrait priver le numéro 1 mondial de certains tournois, dont l’Open d’Australie. Une véritable réflexion s’impose donc à Djokovic comme l’a expliqué Todd Woodbridge.

« On peut probablement espérer qu’il va devoir se faire vacciner »