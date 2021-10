Tennis

Tennis : Cette grosse annonce sur le style de jeu de Rafael Nadal !

Publié le 6 octobre 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 6 octobre 2021 à 19h41

Ancien entraîneur de Rafael Nadal et oncle du joueur, Toni Nadal est revenu sur la formation du joueur espagnol. Le coach s'est notamment inspiré de Guillermo Vilas et de Jimmy Connors.

Rafael Nadal est considéré à juste titre, comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire aux côtés de Roger Federer et de Novak Djokovic. Vainqueur de vingt titres du Grand Chelem, dont treize à Roland-Garros, l’Espagnol a mis un terme à sa saison en raison de douleurs au pied. Mais le numéro six mondial entend bien battre de nouveaux records en 2022. Rafael Nadal espère faire son retour lors de l’Open d’Australie, en janvier prochain, selon son oncle qui s’est aussi prononcé sur son style de jeu.

« Quand il était enfant, j’ai toujours voulu en faire un mélange entre Vilas et Connors »