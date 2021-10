Tennis

Tennis : Monfils annonce la couleur avant Indian Wells !

Publié le 4 octobre 2021 à 19h35 par A.D.

Tombé face à Jannik Sinner en finale à Sofia, Gaël Monfils va tenter de faire encore mieux à Indian Wells. Avant de faire son entrée en lice dans le tournoi californien, le Français a fait passer un message fort.

Ce dimanche, Gaël Monfils était opposé à Jannik Sinner en finale du tournoi de Sofia. Et malheureusement pour le Français, il n'a pas réussi à s'imposer. Défait en deux sets (6-3, 6-4), Gaël Monfils a admis que Jannik Sinner avait été meilleur que lui sur la rencontre. « C’est très simple : Jannik a été bien meilleur que moi dans tous les compartiments. Je n’arrivais pas à lui faire mal, à la titiller. Il n’a pas fait un match exceptionnel, juste très solide, mais il était le plus fort. Il a joué brillamment cette balle de débreak et m’a ensuite empêché d’être agressif. Pour moi, Jannik c’est très propre, c’est top 10. […] Cette finale me prouve qu’il faut continuer à travailler pour essayer d’embêter un peu plus ces joueurs qui jouent très bien » , a reconnu Gaël Monfils. Et alors qu'il doit faire un long voyage pour disputer le tournoi d'Indian Wells, le natif de Paris a expliqué qu'il voulait faire le maximum pour éviter une nouvelle blessure.

«Ne pas se blesser pour pouvoir continuer, j'ai confiance»