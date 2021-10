Tennis

Tennis : Le futur adversaire de Monfils annonce la couleur avant leur finale !

Publié le 3 octobre 2021 à 14h35 par T.M.

Ce dimanche, Gaël Monfils affronte Jannik Sinner en finale du tournoi de Sofia. Une rencontre évoquée par l’Italien.

Gaël Monfils va-t-il enfin retrouver le joie de remporter un trophée ? Après avoir vécu des moments compliqués ces derniers mois, le Français retrouve ses sensations et cela se sent sur le terrain. Le numéro 20 mondial réussi à nouveau à gagner et cela pourrait d’ailleurs se concrétiser avec un trophée ce dimanche. En effet, Monfils a su se hisser jusqu’en finale du tournoi de Sofia. Mais pour être sacré en Bulgarie, il faudra se défaire de Jannik Sinner.

« Je vais devoir tout donner sur le court »