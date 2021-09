Tennis

Tennis : Andy Murray dévoile ses ambitions !

Publié le 29 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction

L’US Open a donné énormément de confiance à Andy Murray. L’Ecossais aborde ainsi la fin de saison avec beaucoup de motivation.

Andy Murray progresse de semaine en semaine même s’il est encore loin de son meilleur niveau. Après être passé tout proche de battre Stefanos Tsitsipas à l’US Open, l’Ecossais n’a pas réussi à performer lors du Challenger de Rennes et du Moselle Open. Celui qui a remporté 3 titres du Grand Chelem aborde maintenant son 8ème de finale au tournoi de San Diego. Toujours avec ambition.

« Jouer ce tournoi la semaine précédant Indian Wells me permettra de m’acclimater et de gagner en confiance avant cet événement »