Tennis

Tennis : Roger Federer répond à la proposition de Rafael Nadal !

Publié le 27 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors que Rafael Nadal lui a proposé une association pour le double de la prochaine Laver Cup, Roger Federer n'a pas manqué de lui répondre.

Cette saison, la Laver Cup s’est jouée sans ses légendes. Cette compétition a eu comme capitaines, Björn Borg et John McEnroe. Le Suédois a représenté l’Europe et l’Américain le reste du monde. Des joueurs de classe mondiale ont été présents comme le dernier gagnant de l’US Open, Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas. Mais en étant blessés, Roger Federer et Rafael Nadal n’ont pas pu y participer. Ce lundi, le tennisman espagnol a proposé au Suisse de s'associer à lui en double pour la Laver Cup 2022.

«Ramener l’ancien duo Fedal à Londres serait incroyable»