Tennis

Tennis : Cette annonce forte sur l'avenir de Federer, Nadal et Djokovic !

Publié le 27 septembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que le Big 3 du tennis est en difficulté actuellement et que de jeunes joueurs poussent derrière, Ivan Ljubicic estime que les prochains tournois du Grand Chelem détermineront si la nouvelle génération est en train de prendre le pas.

La défaite de Novak Djokovic ou plutôt la victoire de Daniil Medvedev en finale de l’US Open a peut-être marqué une passe d’arme entre la nouvelle génération du tennis et le Big 3. Roger Federer et Rafael Nadal n’étaient même pas présents à Flushing Meadows alors que Félix Auger-Aliassime, Alexander Zverev et donc Daniil Medvedev étaient tous les trois dans le denier carré. Selon Ivan Ljubicic, ce seront les matchs lors des prochains Grands Chelems qui témoigneront si oui ou non, un passage de témoin est en train d’avoir lieu.

« Je pense qu’ils resteront compétitifs »