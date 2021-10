Tennis

Tennis : Toni Nadal explique le désamour du public pour Djokovic !

Publié le 6 octobre 2021 à 16h35 par T.M.

Malgré le talent de Novak Djokovic, les fans n’apprécient pas forcément le Serbe, qui se fait régulièrement sifflé. Une mauvaise réputation évoquée par Toni Nadal.

Depuis de longues années désormais, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic dominent la planète tennis. Les 3 légendes partagent d’ailleurs le record de victoires en Grand Chelem, avec 20 sacres. Pour autant, alors que le Suisse et l’Espagnol sont très appréciés du public, c’est nettement moins le cas du Serbe. En effet, régulièrement, le numéro 1 mondial se fait siffler et ce à travers à le monde. Une situation qui ne doit forcément pas être simple à vivre pour Djokovic.

« L’égo de Novak l’a trahi »