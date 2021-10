Tennis

Tennis : Andy Murray explique sa très mauvaise passe !

Publié le 7 octobre 2021 à 11h35 par A.D.

En grande difficultés ces dernières semaines, Andy Murray a tenté d'expliquer sa mauvaise passe.

Peu épargné par les pépins physiques, Andy Murray a retrouvé la compétition et commence à enchainer les tournois. Toutefois, le Britannique peine à obtenir des résultats satisfaisants. En effet, Andy Murray n'a pas réussi à remporter plus de deux rencontres de rang ces dernières semaines. Et alors qu'il s'apprête à entrer en lice à Indian Wells, l'ancien numéro un mondial a essayé d'expliquer ses contre-performances actuelles.

«Je n'ai pas eu l'impression d'être surclassé»