Tennis : Ce vibrant hommage rendu à Novak Djokovic !

Publié le 9 octobre 2021 à 19h35 par A.D.

Coach au sein de l’académie de Novak Djokovic en Serbie, Younes El Aynaoui a tenu à faire l'éloge de l'ogre serbe.

Grand rival de Roger Federer et de Rafael Nadal depuis de longues années, Novak Djokovic a marqué de son empreinte la planète tennis. Et sa carrière est loin d'être terminée. Totalement fan de l'ogre serbe, Billie Jean King a tenu à lui rendre un vibrant hommage. « Si vous écoutez Novak Djokovic cette année dans ses interviews, alors vous comprenez pourquoi il est numéro 1 mondial : car il en paie le prix. Il est le plus en forme, il cherche toujours l’avantage en plus, il s’entraîne bien, il s’étire tout le temps. Donc, à 16 ans, croyez en vous, mais payez le prix » , a déclaré la légende américaine lors d'un entretien accordé à ITF .

«Novak Djokovic est incroyable»