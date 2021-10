Tennis

Tennis : Le terrible aveu de Gaël Monfils sur Indian Wells !

Publié le 11 octobre 2021 à 21h35 par La rédaction

Même s'il s'est qualifié pour le troisième tour à Indian Wells après sa victoire contre Gianluca Mager, Gaël Monfils a tout de même du mal sous la chaleur californienne. La température dépasse en effet facilement les 30 degrés en plein soleil sur le court.

Gaël Monfils a réussi son entrée en lice au Masters 1000 d'Indian Wells. Le Français s'est défait dimanche de l'Italien Gianluca Mager (6-4, 6-2) lors de ses débuts en Californie. Au prochain tour, le numéro 18 mondial au classement ATP affrontera le Sud-africain Kevin Anderson. Malgré les conditions difficiles dans lesquelles se déroulent le tournoi, notamment en raison de fortes chaleurs, Gaël Monfils espère pouvoir répondre présent pour la suite de la compétition.

« J’espère que ça va aller »