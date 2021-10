Tennis

Tennis : Cette énorme déclaration de Medvedev avant Indian Wells !

Publié le 8 octobre 2021 à 15h35 par La rédaction

Après avoir remporté l'US Open, Daniil Medvedev arrive plein d'ambition en Californie, pour disputer l'Indian Wells. Dans un tournoi qui ne lui a pas grandement réussi par le passé, le Russe espère enfin inverser la tendance cette année.

C'est avec le statut de vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem que Daniil Medvedev se présente au Masters 1000 d'Indian Wells. Fraichement titré à l'US Open après avoir vaincu Novak Djokovic en finale à New-York, le numéro 2 mondial compte enfin briller dans une compétition où il n'a jamais mieux fait qu'un troisième tour en 2018 et en 2019. Aujourd'hui dans une forme étincelante à 25 ans, Medvedev espère avoir sa chance cette année, alors que l'édition 2020 avait été annulée en raison de la crise sanitaire.

« Je détruisais tout le monde mais le tournoi a été annulé »