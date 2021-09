Tennis

Tennis : Le clan Medvedev dévoile son prochain grand objectif !

Publié le 19 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Après sa victoire à l’US Open, Daniil Medvedev souhaite viser encore plus haut et remporter d’autres tournois majeurs. Ce sera difficile à Roland-Garros, mais Wimbledon doit être un objectif selon son entraineur Gilles Cervara.

Si Daniil Medvedev a décroché sa première victoire en Grand Chelem lors de l’US Open, le Russe ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il a la certitude désormais qu’il peut battre les meilleurs joueurs du circuit lors de rencontres importantes. Comme il l’a fait en terrassant Novak Djokovic en finale à Flushing Meadows. Mais Gilles Cervara son entraineur ne pense pas son joueur capable d’aller chercher le titre Porte d’Auteuil. Selon lui, c’est à Wimbledon que Daniil Medvedev pourra remporter son 2ème tournoi majeur.

« Daniil n’est pas capable de gagner Roland‐Garros en 2022, pas encore »