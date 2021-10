Tennis

Tennis : Le message fort de Zverev avant d’affronter Murray !

Publié le 11 octobre 2021 à 9h35 par La rédaction

Ce mardi, Alexander Zverev affrontera Andy Murray pour les seizièmes de finale du tournoi d'Indian Wells. L'Allemand avoue avoir hâte de jouer contre le Britannique.

Ce lundi, Alexander Zverev s’est qualifié pour la suite du tournoi d’Indian Wells. L’Allemand s’est imposé en trois sets face à l’Américain Jenson Brooksby (6-4, 3-6, 6-1). Pour les seizièmes de finale, le numéro 4 au classement ATP s’opposera à Andy Murray ce mardi. Après avoir déjà affronté Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal au cours de sa carrière, le joueur de 24 ans jouera contre un nouveau gros nom. Et Alexander Zverev a visiblement hâte de le rencontrer sur le court.

« Je suis impatient de le défier car il est le seul du Big 4 que je n’ai pas encore battu »