Tennis

Tennis : En pleine polémique, Alexander Zverev fait une grosse annonce

Publié le 7 octobre 2021 à 16h35 par B.C.

Accusé de violences conjugales par son ex-compagne, Alexander Zverev se félicite de l’ouverture d’une enquête par l’ATP.

Alors qu’il réalise une saison très satisfaisante, avec notamment une médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo, Alexander Zverev fait également parler de lui dans le domaine extra-sportif en étant accusé de violences conjugales par son ex-compagne, Olga Sharypova. Une situation qui a obligé l’ATP à sortir du silence, puisqu’une enquête interne a été ouverte par l’instance du tennis mondial. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Alexander Zverev s’est félicité de la décision de l’ATP.

« J’espère enfin laver mon nom »