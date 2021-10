Tennis

Tennis : Andy Murray lance un appel surréaliste… sur Instagram !

Alors qu’il s’est fait dérober ses chaussures avec son alliance qui y était rattachée, Andy Murray a fait passer un message pour le moins surprenant à sa communauté sur les réseaux sociaux.

Dans un post Instagram pour le moins inattendu, le tennisman britannique Andy Murray a raconté sa toute dernière mésaventure en date, et elle s’avère pour le moins insolite : « Hier soir, après le dîner à Indian Wells, je suis monté dans la voiture pour rentrer à l'hôtel, détaille le double vainqueur de Wimbledon. Le véhicule ne sentait pas très bon. J'ai laissé mes chaussures de tennis à l'intérieur, et il faisait 38°C. Mes chaussures étaient humides et sentaient mauvais. En rentrant à l'hôtel, j'ai décidé que mes baskets avaient besoin d'air pour sécher un peu. Je n'ai pas de balcon dans ma chambre, et je ne voulais pas les laisser dedans car elles auraient empesté la pièce. Je me suis donc dit que j'allais les mettre sous la voiture pendant la nuit », indique Murray qui a eu la mauvaise idée d’attacher son alliance… aux chaussures en question ! Et ce qui devait arriver arriva…

« J’ai besoin d’aide »