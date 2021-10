Tennis

Tennis : Andy Murray décrypte sa victoire contre Mannarino !

Publié le 9 octobre 2021 à 22h35 par A.D.

Opposé à Adrian Mannarino pour son entrée en lice à Indian Wells, Andy Murray s'est imposé en deux petits sets ce samedi. Après la rencontre, le Britannique a analysé sa victoire.

Ce samedi, Andy Murray s'est frotté à Adrian Mannarino pour son entrée en lice à Indian Wells. Et l'ancien numéro un mondial n'est pas tombé dans le piège tendu par le Français. En effet, Andy Murray s'est imposé en deux petits sets face à Adrian Mannarino (6-3, 6-2). Avant d'affronter Carlos Alcaraz au prochain tour, Andy Murray s'est livré sur sa victoire lors d'un entretien publié sur le site officiel de l'ATP Tour.

«Certains points n'étaient peut-être pas réguliers, mais je me suis battu pour chaque point»