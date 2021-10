Tennis

Tennis : Mannarino explique sa défaite face à Andy Murray !

Publié le 9 octobre 2021 à 17h35 par A.D.

Opposé à Andy Murray ce samedi, Adrian Mannarino n'est pas parvenu à créer la surprise. Défait en deux petits sets, le Français a tenté d'expliquer son revers.

Pour son entrée en lice à Indian Wells, Adrian Mannarino avait la lourde tâche de se frotter à Andy Murray. Et malheureusement pour lui, le Français n'a pas trouvé la solution pour renverser l'ancien numéro un mondial. Alors qu'il s'est incliné en deux petits sets (6-3, 6-2), Adrian Mannarino a décrypté sa défaite face à Andy Murray après la rencontre.

«J'ai eu un très bon joueur en face de moi»