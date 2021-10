Tennis

Tennis : Rafael Nadal affiche un énorme regret !

Rafael Nadal s'est imposé comme une grande star du tennis mondial. Néanmoins, l'Espagnol regretterait certains aspects que le tennis des années 70 demandait à l'époque.

Au cours de sa carrière, Rafael Nadal s’est imposé comme une icône du tennis mondial. Sacré champion de 20 Grand Chelem, dont 13 Roland-Garros, l’Espagnol a démontré qu’il avait parfaitement sa place dans le débat du GOAT de ce sport. À 35 ans, le numéro 6 au classement ATP s’avère toujours être un grand danger sur les courts. S’il s’est adapté à merveille au tennis moderne, Rafael Nadal regrette néanmoins certains aspects du jeu d’une autre époque.

« A cette époque, la sensibilité et la tactique occupaient une place importante sur le court »