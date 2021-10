Tennis

Tennis : Cette annonce sur les chances de Rafael Nadal à Roland-Garros !

Publié le 13 octobre 2021 à 16h35 par T.M.

Alors que Rafael Nadal est comme chez lui du côté de Roland-Garros, le voir encore soulever un trophée Porte d’Auteuil ne choque personne.

Avec Roger Federer et Novak Djokovic, Rafael Nadal détient le record de victoire en Grand Chelem. Si l’Espagnol totalise 20 sacres, il en a surtout glané 13 du côté de Roland-Garros. Sur la terre battue parisienne, le joueur de 35 ans est comme chez lui. Si les années passent, Nadal domine toujours autant sur cette surface, malgré sa dernière défaite face à Novak Djokovic à Roland-Garros. Il ne serait donc pas étonnant de voir le Majorquin être sacré une 14ème fois à Porte d’Auteuil. C’est en tout cas ce que pense Tommy Haas.

« C'est son territoire »