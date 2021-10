Formule 1

Formule 1 : Sainz Jr n'en a pas fini avec Ricciardo après Austin !

Publié le 29 octobre 2021 à 22h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix des États-Unis, Carlos Sainz Jr et Daniel Ricciardo se sont accrochés dans un virage. Le pilote de chez Ferrari s'est exprimé à la suite de cette situation litigieuse selon lui.

Sur le Circuit des Amériques, la bataille a fait rage entre Carlos Sainz Jr et Daniel Ricciardo. Les deux pilotes n'ont reculé devant rien, jusqu'à s'accrocher dans un virage pendant le 43e tour de piste. L'Espagnol a alors tenté de dépasser l'Australien, mais ce dernier s'est défendu en poussant le pilote de chez Ferrari vers la zone de dégagement, entraînant ainsi un contact entre les deux monoplaces. Une défense trop rugueuse selon Carlos Sainz Jr.

« Je pense que c'était à la limite de la légalité »